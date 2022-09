Volgens een nieuw gerucht werkt Sony aan een derde PlayStation 5 model naast de twee modellen die reeds verkrijgbaar zijn. Het gaat hier om een console waarbij de disc drive los te halen valt, zo meldt insider Tom Henderson op Insider-Gaming.

Volgens Henderson is Sony van plan deze console in september 2024 te lanceren, dus het duurt nog wel even. De hardware capaciteiten van de console zullen hetzelfde zijn als wat we van de huidige consoles kennen, maar wel is het chassis van deze PlayStation 5 anders. Zo zou de console kleiner zijn daar waar de esthetiek van de console hetzelfde blijft.

De disc drive die los te halen valt zal niet als een lelijk object ogen of de PS5 lelijk maken, want het zou naadloos in de console geschoven kunnen worden. Hierbij zou Sony van plan zijn om de disc drive ook los te verkopen, waarmee spelers eventueel van digitaal only kunnen overstappen naar een console met disc drive.

Of, als de disc drive kapot gaat, kan deze gemakkelijk vervangen worden. Dit scheelt weer een nieuwe console kopen. Wel zal de disc drive na het bevestigen een USB-C poort aan de achterkant van de console nodig hebben.

Gezien het bericht van een insider komt, is het wachten op een officiële bevestiging vanuit Sony. Met een geplande release in 2024, mits dit klopt, zal dat waarschijnlijk nog wel even duren. Neem het voor nu dus met een korrel zout, hoewel Henderson vrij betrouwbaar is.