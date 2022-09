Shawn Layden, de ex-topman van Sony Interactive Entertainment America, heeft een nieuwe uitdaging gevonden als strategisch adviseur bij Tencent Games, zo laat hij weten op zijn LinkedIn pagina.

In 2019 vertrok Layden na 32 jaar trouwe dienst bij Sony. De reden hiervoor was uitputting, aldus de zakenman. Na bijna 3 jaar kan hij er weer tegenaan zo blijkt. Dat hij gaat werken voor Tencent is misschien ietwat verrassend, maar Layden zal met zijn kennis van de gamesindustrie ongetwijfeld een waardevolle toevoeging zijn voor het Chinese concern.

Layden zegt dat de game en interactieve entertainment industrie zich op een definiërend moment bevindt, waarin hij Tencent Games hoopt te begeleiden om de beste route uit te kiezen voor het bedrijf.

“We are at an epoch defining moment in gaming and interactive entertainment. There are many possible roads ahead but only a few are profound, broadening, inclusive, edifying, inspiring, and / or sustainable. I am thrilled to continue this journey of discovery and thank Tencent for the opportunity.”