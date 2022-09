Mario zal in 2023 naar het witte doek komen met een heuse geanimeerde film. Een releasedatum was echter nog niet bekend, maar via een teaser voor de New York Comic Con hebben we nu duidelijkheid gekregen. De film zal op 7 april 2023 in Noord-Amerika in de bioscopen draaien. Japan is iets later aan de beurt, daar verschijnt de film op 28 april

Over een datum voor Europa is nog niet gesproken, maar naar verwachting ligt het rond de genoemde data. Verder heeft de New York Comic Con aangegeven dat we tijdens het evenement de eerste teaser trailer mogen verwachten. Deze trailer zal op 6 oktober om 22:00 uur ’s avonds online gaan.