De naam Kojima draagt een gigantische lading met zich mee door hetgeen wat deze man voor het videogamelandschap heeft betekend. De Metal Gear Solid-franchise heeft de grenzen voor het stealth-genre én het vertellen van een verhaal op diverse manieren weten te verleggen, maar ook Death Stranding is zo’n apart, goed uitgewerkt concept dat er maar één persoon achter kan zitten. Toch vertikt deze persoon het om een nieuwe game aan te kondigen.

Op de gamescom kregen we te horen dat Kojima met een podcast komt en nu krijgen we vanuit Anicorn, een premium-merk voor horloges, te horen dat ze een samenwerking met Kojima én de NASA zijn aangegaan voor hun nieuwste horloge genaamd Space Ludens. Toegegeven, het klokje ziet er allesbehalve verkeerd uit, maar hier zal ook zeker een prijskaartje aan gaan hangen. Het horloge is vanaf 27 september te bestellen bij Anicorn en zal uiteraard een gelimiteerde oplage kennen.

SPACE LUDENS by KOJIMA PRODUCTIONS × NASA × ANICORN WATCHES

The correlation of Time, Space and Homo Ludens@Kojima_Hideo @HIDEO_KOJIMA_EN@KojiPro2015 @KojiPro2015_EN

Coming soon – 27 Sep 2022

Exclusively on https://t.co/ItVupBWStv

___

Animation by Morning Giants Studio pic.twitter.com/XTgePvHXYv

— ANICORN (@Anicorn_Watch) September 21, 2022