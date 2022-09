Waar Resident Evil vandaag de dag een legendarische status heeft bereikt in het survival-horror genre, kent zelfs deze serie zijn ‘humble roots’. In het tijdperk van de oorspronkelijke PlayStation was full motion video (FMV) een populaire manier om een cinematische ervaring aan een game toe te voegen. Destijds heel normaal, maar als je deze video’s nu terugziet zijn ze eerder lachwekkend.

De cast van de Resident Evil FMV’s is jarenlang een mysterie gebleven, maar ze zijn toch weer eens bij elkaar gekomen. Chris Redfield, Albert Wesker en Barry Burton samen in een ruimte. Het is vooral bijzonder dat deze heren nog nooit de game hebben gespeeld waarvoor zij zelf hebben geacteerd. Daar moest volgens YouTube-kanaal Residence of Evil natuurlijk verandering in komen en het hilarische resultaat bekijk je hieronder.