Het is inmiddels al even een vast patroon: tegen het einde van iedere maand wordt Gran Turismo 7 van een gratis content update voorzien met nieuwe auto’s en vaak nog andere content in de vorm van bijvoorbeeld circuits of menu’s voor GT Café.

Zoals inmiddels ook een vaste traditie is geworden, heeft Gran Turismo-bedenker Kazunori Yamauchi via Twitter de volgende update aangekondigd. Daarbij worden de silhouetten van drie aanstaande wagens getoond. Het lijkt te gaan om de Volkswagen ID.R, de Porsche Vision Gran Turismo Spyder en de Nissan Silvia.

Wat de aankomende update voor Gran Turismo 7 verder nog met zich meebrengt is niet bekend. Die details zullen volgen zodra de update wordt uitgebracht. Yamauchi meldt dat de update ergens in de komende week verschijnt. Vermoedelijk kunnen spelers de update op donderdag 29 september verwachten. Als er meer details bekend worden gemaakt, laten we het natuurlijk weten.