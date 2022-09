Special | De Logitech G Cloud – Cloud gaming begint langzaamaan een prominente plek binnen de gamesindustrie te krijgen. Als we alleen al naar Xbox Game Pass kijken, is het aanbod niet alleen zeer breed wat je hierin kunt vinden, alles wat je kunt spelen kan via de cloud. Hetzij via je mobiel, andere portable apparaten of een tv, die de Xbox app ondersteunt. Mocht je bijvoorbeeld niet de meest krachtige gaming laptop of pc hebben, dan is ook GeForce Now een service waar je prima mee uit de voeten kan om de laatste games via streaming te spelen. Logitech speelt in op deze markt met de G Cloud, een handheld die tijdens het Logi PLAY 2022 evenement werd aangekondigd. Daar hebben wij de handheld uitgebreid kunnen uitproberen, we hebben er vragen over kunnen stellen en we delen nu onze eerste impressies van de hardware.

De specificaties

De handheld is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Logitech en Tencent. Daarbij zijn ook Nvidia en Microsoft niet beroerd geweest om hun input te geven omtrent de verschillende services die op de G Cloud te vinden zijn, zo uit de doos. Maar wat is er nu precies onder de motorkap te vinden? Om te beginnen is de handheld een maatje kleiner dan een Nintendo Switch (OLED), daar het een 7” IPS LCD-touchscreen heeft met een resolutie van [email protected] Verder heeft de G Cloud een Qualcomm Snapdragon 720G chip, afkomstig uit 2019. Het draait op Android 11 en kent Wi-Fi en Bluetooth connectie mogelijkheden. Er is helaas geen 5G ondersteuning.

Er zijn een paar merkwaardige hardware keuzes gemaakt. De Snapdragon 720 chip is tegenwoordig niet erg capabel meer. De keuze om voor deze chip te gaan werd onder andere gesterkt door het idee om de kosten van het apparaat zo laag mogelijk te houden/krijgen. Daarmee is $349,99 ($299,99 met pre-order) niet direct een goedkope aanschaf als je kijkt naar wat er nog meer beschikbaar is op de markt, maar daarover later meer. De Logitech G Cloud zou een accuduur van ongeveer 12 uur hebben (6000 mA), dus je kan er aardig lang mee vooruit. De handheld is met 463 gram ook erg licht te noemen en daarbij zeer comfortabel. De knoppen, zoals de facebuttons en de d-pad voelen namelijk vrij mushy aan, terwijl de schouderknoppen (L1, L2, R1 en R2) fijne feedback hebben. Ook de analoge sticks hebben een prima hoogte, hoewel de rechter stick naar ons gevoel een stukje losser aanvoelde dan de linker.

Het scherm is mooi te noemen. De heldere kleuren en de diepe contrasten zijn erg geslaagd. Hierbij is opgevallen dat door de hoge resolutie, teksten in games zeer klein kunnen zijn wat niet per se comfortabel voor de ogen is. Op de momenten dat we games speelden in goede kwaliteit (wat weinig was gezien er 20 van deze apparaten in één kamer waren), hebben wij goed kunnen genieten van het scherm. Maar daar komt dus een probleem bij om de hoek kijken: met cloudgaming lever je vaak op deze kwaliteit in en dan komt het 7” IPS scherm maar weinig echt mooi uit de verf. Hierin zouden wij opteren voor een [email protected] scherm, om daarbij bijvoorbeeld gebruik te kunnen maken van het GeForce Now (RTX 3080) abonnement dat 120Hz output ondersteunt.

Ophelderingen omtrent de handheld

We kregen na de hands-on ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met Ahmed Riaz (head of design gaming). Zo was onze eerste vraag voor wie de Logitech G Cloud precies is bedoeld. “Het is bedoeld voor gamers die al gebruikmaken van de verschillende cloud services/game bibliotheken”, zegt Riaz. Hij vervolgt: “Het is een platform dat de mogelijkheid biedt om veel verschillende games te spelen op één apparaat”. Daarbij geeft Riaz aan dat je met de G Cloud de mogelijkheid hebt om van setup te wisselen (van achter je pc schakelen naar een portable setup met de G Cloud). Hier zetten wij vraagtekens bij, want de handheld zit ons qua prijs niet lekker.

Het prijspunt van $349,99 zit precies tussen de Nintendo Switch (Lite) en SteamDeck in, die beide native games kunnen afspelen zonder concessies te hoeven maken als je games via de cloud zou spelen. Daarop zei Riaz dat de G Cloud in deze niet een SteamDeck probeert te zijn, maar een optie voor gamers die wel gebruikmaken van cloud services. Een gemiste kans hierin is dat de G Cloud geen 5G ondersteuning biedt, waardoor je dus beperkt bent tot een Wi-Fi connectie en je daardoor niet on-the-go kunt gamen. Daarom concurreert de G Cloud direct in de woonkamer met de eerdere genoemde handhelds die meer ter tafel brengen. We snappen dat Logitech (en ook Microsoft en Nvidia) met de G Cloud hoog inzet op het gebruik van cloud gaming, maar tegenwoordig heeft men allemaal een mobiel of tablet, zijn er producten als de Backbone (One) en Razer Kishi, die op papier een goedkopere en soortgelijke ervaring weten te bieden.

Een lastige keuze voor de consument

Een hoge prijs voor een cloudgaming handheld, geen native game mogelijkheden behalve voor mobiele games en apps, en verouderde hardware onderdelen… de Logitech G Cloud is op papier een concept dat erg interessant klinkt, maar in de praktijk de plank een beetje mis lijkt te slaan. Dit komt veelal door wat concurrenten doen en het huidige landschap aan mobiele apparaten, die veel (meer) hardware capaciteit hebben. Voor nu is de Logitech G Cloud enkel aangekondigd voor Noord-Amerika en het is afwachten hoe de handheld daar zal verkopen. Mocht het een succes worden, dan is het aannemelijk dat de rest van de wereld zal volgen qua beschikbaarheid.