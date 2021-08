Review: Backbone – Gamen op je mobiel kent een aantal obstakels en de grootste zit hem in de controls. Wat sommige mensen ook beweren, on-screen controls voor traditionele games zijn niet handig en dat zal het ook nooit worden. De endless runners waarbij je alleen naar links of rechts hoeft te swipen hebben hier geen last van, maar een shooter of racer op je mobiel spelen zonder een knop onder de duim te hebben, is een ramp als je competitief wilt presteren. In de loop der jaren hebben we hier veel oplossingen voor gezien, van opplakbuttons tot uitklapbare controllers en houders voor controllers. Voor iOS bestaat er ondersteuning voor Xbox- en PlayStation-controllers, maar dan moet je de hele controller meenemen, plus nog eens een houder om comfortabel te kunnen gamen. Daarom komt Backbone om de hoek kijken, een dedicated controller voor de iPhone die belooft om van je iPhone een serieus gaming device te maken. Nieuwsgierig als we zijn, namen we de controller onder de loep en we vertellen je in deze review hoe dit ons beviel.

Alleen voor de iPhone

Omdat Android-toestellen toch vaak verschillen qua maat en aansluitingen, richt de Backbone zich volledig op de iPhone. De controller werkt met alle iPhone modellen die iOS13 of later hebben geïnstalleerd. Kortom, alles vanaf een iPhone 6S wordt ondersteund. Je klikt de iPhone in de Backbone, die gebruikmaakt van de Lightning aansluiting. Hoewel op het moment van schrijven nog niks bevestigd is door Apple, kan het dus zo zijn dat de nieuwe iPhones USB-C aansluitingen kunnen gebruiken, wat niet compatibel is met de Backbone. Om de controller te laten functioneren, download je de Backbone app. Deze kun je hier vinden. Deze app is ook een social gateway: je kunt vrienden beheren, game recordings en screenshots opslaan, en tips vinden voor wat je kunt spelen. Je kunt eveneens games zelf toevoegen aan de app, zodat je een soort makkelijk overzicht krijgt van welke games je kunt spelen. Het tovert je telefoon als het ware om in een volwaardige handheld en dat is heel knap gedaan. Backbone beseft hoe belangrijk naadloze integratie van software en hardware is, en weet dit goed uit te voeren.

Je merkt dan ook al snel dat er een heuse community achter Backbone schuilt en dat is niet zo gek. De vraag naar een degelijke controller is groot, maar stopt niet bij de hardware. De App Store is overladen met games en het kan daarom moeilijk zijn om games te vinden die ondersteuning hebben voor de Backbone. In de app is er ook een hevige focus op PlayStation Remote Play en Xbox Game Pass, wat belangrijke services zijn voor de controller. De support bij Backbone is in ieder geval groot. Zo is er ondersteuning voor de zojuist genoemde services en kun je ook apps als Google Stadia, AMD Link, Amazon Luna, Rainway, Shadow, Moonlight, Steam Link en meer gebruiken. Naast de native gaming bibliotheek van de App Store heb je dus ook nog een breed scala aan externe services, die je kunt gebruiken voor nog meer gaming mogelijkheden.

De controller zelf

Zoals je merkt, zit het qua software en ondersteuning wel snor bij de Backbone. Deze uitvoering is bijzonder goed en hier hebben we dan ook niets over te klagen. Het stopt alleen niet bij fatsoenlijke software, want waar ben je als mobile controller zonder ook daadwerkelijk een goede controller te zijn? Juist. De controller voelt best premium aan voor zijn prijsklasse en dat merk je met name wanneer je de iPhone erin wilt stoppen. Zo hebben wij de Backbone met een iPhone 11 Pro Max en iPhone 12 uitgeprobeerd. Je trekt dan de controller als het ware uit elkaar en het mechanisme voelt bijzonder solide aan. De analoge sticks doen mij erg denken aan die van de Nintendo Switch, maar dan net een beetje groter. De d-pad is solide en bij de knoppen is er een fijne feedback na het indrukken. Onderaan tref je de Backbone app knop, een opties knop, screenshotknop en een soort dashboard knop om bijvoorbeeld het Xbox of PS5 menu te openen.

De schouderknoppen zijn misschien nog wel het meest noemenswaardige aan de controller. Vaak laten fabrikanten van mobile controllers hier een steekje vallen, maar het gevoel van de schouderknoppen is vergelijkbaar met die van de DualSense-controller. De R1 en L1 zijn wel wat kleiner, maar dat is logisch gezien het formaat van de Backbone. Grappig genoeg hebben ze de schouderknoppen wel R1, L1, R2 en L2 genoemd, in de stijl van PlayStation. Tijdens het spelen merkten we dat de ergonomie van de controller heel veel lof verdient. Je hebt geen moment het gevoel dat je krampachtig zit te spelen. Het formaat van je iPhone doet er ook niet toe, al game je natuurlijk het fijnst met de iPhone Max modellen.

Enkele potjes Call of Duty Mobile leert ons al snel dat mobiel gamen met de Backbone een fijne aangelegenheid is, vooral omdat de manier van spelen de kwaliteit van de games extra goed uit de verf laat komen door geen belemmeringen te vormen in de gameplay. Zo is het gebruik van de PS5 Remote Play een stuk aangenamer door de Backbone, waardoor Spider-Man: Miles Morales op de WC spelen ook gewoon een mooie mogelijkheid is om de game te ervaren. Ja, uiteindelijk zoek je toch naar alternatieven, gezien Sony zelf niet enthousiast is om een handheld in deze tijd uit te brengen. De Backbone biedt gelukkig een middenweg op dit gebrek, waardoor je een valide mogelijkheid hebt om via je mobiel PS5-games te spelen.

Hoewel de hardware best premium aanvoelt, zijn er toch een paar struikelblokken die je tegen kunt komen. Zo zijn het niet de meest compacte controllers, waardoor je wel geneigd bent de Backbone buitenshuis alleen mee te nemen als je een (rug)tas bij je hebt. Hij past namelijk niet in je zak, noch in de binnenzak van je jas. De twee controller handvaten staan namelijk altijd relatief ver uit elkaar, door het mechanisme/de houder er tussenin. Ook is het gebruik van telefoonhoezen een ding. Als je een slimline case hebt, zou het misschien net passen, maar Apple’s eigen hard-shell case noch de leren case past in de Backbone.

Voor wie is dit?

Menig gamer zou vast vraagtekens kunnen zetten achter de vraag wie dit wilt hebben en het antwoord daarop is simpel: een hele hoop mensen. Het gebruik van de Backbone is zo gigantisch breed, of je nu PS5 Remote Play wilt gebruiken, native Call of Duty Mobile of GeForce NOW – bij Backbone zit je goed. Backbone helpt je ook om nieuwe games te ontdekken. Skate City Tokyo is bijvoorbeeld geniaal en Punishing Gray Raven ziet eruit en speelt als een console game, allemaal gevonden binnen de software die Backbone je biedt. Sommige games op de PS5 spelen daarnaast ook gewoon heerlijk weg op je iPhone. Neem bijvoorbeeld Persona 5 of Yakuza: Like a Dragon. Backbone zet de wind in de zeilen van mobile gaming en maakt het een stuk aantrekkelijker voor een grotere groep gamers door een optie aan te bieden met fysieke knoppen voor de gameplay.