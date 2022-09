Onlangs konden we al delen dat de PlayStation 5 andermaal een zogeheten ‘refresh’ heeft gekregen in de vorm van de CFI-1200-serie, die niet alleen lichter is, maar ook een stuk minder stroom verbruikt. De eerste verbetering is toe te kennen aan een gewijzigd moederbord en een verbeterd koelingssysteem. Nu zijn er echter ook details aan het licht gekomen over het verminderde stroomverbruik.

Bij Angstronomics heeft men namelijk de SoC – de ‘System-on-a-Chip’ – uit deze vernieuwde CFI-1200 console getrokken en zo heeft men ontdekt dat deze revisie gebruikmaakt van de Oberon Plus-chip, die gemaakt wordt op het 6nm-procedé van fabrikant TSMC. De ‘oude’ PlayStation 5 werd gemaakt op het 7nm-procedé en was bovendien een stuk duurder om te produceren.

Door het verbeterde design is de chip daarom niet alleen een stuk zuiniger in gebruik – zonder aan performance te verliezen – maar kunnen er per ‘wafer’ ook uiteindelijk meer chips gebakken worden. Volgens de analyse van Angstronomics kan TSMC ongeveer 20% meer chips bakken en kan dus de algehele productie ook opgeschaald worden, zodat er meer mensen sneller aan een PlayStation 5 kunnen komen.

Op het moment maakt alleen de PlayStation 5 nog gebruik van de Oberon Plus-chip, de Xbox Series X|S zullen snel volgen en na verloop van tijd zal het oude procedé uitgefaseerd worden.