De online servers van Onrush gaan op 30 september permanent offline, zo laat Codemasters weten op de officiële Reddit van het spel. Het eindigen van de online service is geen keuze geweest van Codemasters, maar komt voort uit de noodzaak omdat GameSpark, de service die de ontwikkelaar gebruikt voor de online servers van het spel, de zaak gaat sluiten.

Codemasters zou de online servers via een andere service kunnen opzetten, maar heeft nog niet laten weten of die intentie er ook is. Spelers van Onrush zullen nog steeds zonder problemen de campagne van het spel kunnen spelen, maar zullen bijvoorbeeld geen credits of XP meer kunnen verzamelen.

Onrush kwam uit op 5 juni 2018 voor de PS4 en Xbox One en is ontwikkeld door Codemasters Cheshire. Deze studio werkt nu aan DiRT 5.