Team Ninja heeft de afgelopen jaren prima successen geboekt met NioH en NioH 2, die voor de PlayStation 4 zijn verschenen en later ook voor de pc werden gelanceerd. Begin 2021 werden beide games ook naar de PlayStation 5 overgeheveld in de vorm van The NioH Collection. Hoe zit het dan met de Xbox-consoles, vraag je je misschien af?

Daar hoeven we (voorlopig) niet op te wachten, aldus Fumihiko Yasuda. In gesprek met VGC vertelt de NioH-regisseur dat er op dit moment weinig te zeggen valt over dat onderwerp, mede omdat het team op dit moment druk bezig is met de ontwikkeling van Wo Long: Fallen Dynasty, die volgend jaar lanceert en wél naar de Xbox-consoles zal komen.

‘Currently, there’s not really too much of a possibility of having Nioh on Xbox platforms, but we do hope Xbox fans enjoy Wo Long and look forward to that game coming out. That’s probably all we can say on that at the moment.’

Zeg echter nooit ‘nooit’ en ook Yasuda is positief gestemd over het succes van Xbox en Game Pass in het land van de rijzende zon. De regisseur merkt dat er een grotere aanwezigheid is van Xbox-spelers en dat Game Pass spelers helpt om een game te proberen. Desalniettemin ziet Yasuda dat – als hij puur naar de cijfers kijkt – Nintendo en hun Switch de dominante aanwezigheid is.