Netflix heeft aangekondigd dat het een nieuwe studio gaat openen in Finland om binnenshuis games te produceren voor de service. De studio zal geleid worden door ex-Zynga vice president Marko Lastikka.

Het mag overduidelijk zijn dat Netflix steeds meer inzet op videogames. De videostreaminggigant heeft in het afgelopen jaar al meerdere studio’s overgenomen en is partnerschappen aangegaan met onder andere Ubisoft met als doel om de huidige game catalogus van de service verder uit te breiden. Het plan om een eigen studio op te zetten bewijst dat Netflix veel eieren in de game mand legt.

De studio wordt geopend in Helsinki, wat overigens ook de locatie is van Next Games, een studio die Netflix eerder dit jaar kocht. De reden hiervoor is omdat de stad volgens Netflix een aantal van de grootste game talenten in de wereld huist.

Amir Rahimi, de vice president van Netflix Game Studios, laat weten dat er nog veel werk aan de winkel is voor Netflix om geweldige ervaringen neer te zetten voor spelers. Hij kijkt er naar uit om in de komende jaren meer te laten zien van wat Netflix aan het bekokstoven is.