In augustus kon je hier al lezen dat er mogelijk een Battle Mode aan zat te komen voor Mario Kart Tour. Wel, dit moment is erg dichtbij, want de modus zal op 5 oktober aan de game toegevoegd worden. Ondertussen weten we ook al in welke arena’s je het kan uitvechten met je vrienden, namelijk Battle Course 1 uit het GBA tijdperk en Cookie Land uit het GameCube tijdperk.

Het is zeer fijn om te zien dat deze modus na drie jaar wordt toegevoegd. Samen met de update krijg je ook een nieuw racepak voor je Mii-personages als onderdeel van de ‘Wave 16’-drop. Schitterend zouden we het niet noemen, maar er is iets met een gegeven paard en zijn bek.