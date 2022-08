Mario Kart is een geliefde Nintendo-franchise die sinds 2019 ook op de mobiele toer is gegaan middels de smartphonegame Mario Kart Tour. Nintendo voegt met enige regelmaat nieuwe tours toe aan de game, zoals de onlangs uitgerolde Ocean Tour, die sinds 27 juli beschikbaar is.

Maar de Japanse uitgever en ontwikkelaar blijft ook kijken naar nieuwe manieren om de game te spelen, onder meer via multiplayer. Het officiële Twitter-account achter de game plaatste namelijk een tweet, waarin men onthuld dat er eind september een nieuwe update zal volgen. Echte details zijn niet gedeeld, maar een dataminer biedt mogelijk toch wat inzicht.

De gebruiker Koopavocelot kwam er namelijk al in juni achter dat er bestanden aan Mario Kart Tour waren toegevoegd, waarin wordt verwezen naar een Battle Mode (via Mario Kart (Tour) News). Onder meer geluidsbestanden zijn gevonden, bijvoorbeeld voor de levels Cookie Land, Twilight House en New York Minute.