Overmorgen loopt de Piranha Plant Tour in Mario Kart Tour tegen zijn einde, wat betekent dat er ook weer een nieuwe tour van start zal gaan! Ditmaal verruilen we het groen van de Piranha Plant Tour in voor het blauw van de Ocean Tour, waarin we een geliefde Mario Kart Double Dash map zien terugkeren: Daisy Cruiser.

De Ocean Tour gaat op 27 juli van start en voegt niet alleen de GameCube-versie van Daisy Cruiser toe, maar ook een aantal nieuwe Mii Racing kostuums, en kostuums voor Daisy en Toadette. De Ocean Tour gaat op de genoemde datum om 08:00 uur ’s ochtends van start. Mocht je nog dingen willen vrijspelen in de Piranha Plant Tour, wees er dan snel bij want je hebt nog maar 2 dagen te gaan.

Het is een week vol belevenissen geweest voor Daisy, het personage werd namelijk samen met Shy Guy vorige week aangekondigd voor Mario Strikers: Battle League Football.