We hadden nogal wat opmerkingen over Mario Strikers: Battle League Football, waaronder de karige hoeveelheid content. Voorafgaand aan de release liet Nintendo al weten dat zij de game zouden voorzien van meerdere gratis updates en de eerste in deze reeks zal morgen uitgerold gaan worden.

Naast een nieuw stadion – Desert Ruin – en de Knight gear – die de kracht- en schietvaardigheden zal verbeteren – worden er twee nieuwe personages toegevoegd aan het roster: fanfavoriet Daisy en Shy Guy. Daisy staat te boek als een voetbalster die Technique hoog in het vaandel heeft staan en niet zo snel omver gebeukt kan worden. Shy Guy is dan weer een goeie allrounder die het moet hebben van de gear.

Nintendo heeft tevens onthuld dat er later dit jaar nog twee updates zullen volgen. Uiteraard mag een trailer niet ontbreken en die kun je hieronder bekijken.

Good news, Strikers! There are two more free updates arriving before the end of 2022. Look forward to additional characters, gear, and stadiums!

