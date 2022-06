De release van Mario Strikers: Battle League doemt nu echt op aan de horizon, dus laat Nintendo nog snel even wat nieuwe trailers voor de actievolle sportgame op ons los. Het gaat hier om twee nieuwe trailers, eentje in het Engels en eentje in het Japans.

De Engelstalige trailer toont ons de eerste ‘Strike of the Week’, een spannend stukje gameplay met live commentaar. De Japanse trailer is dan wat langer en diepgaander: we krijgen wat customization opties te zien en een hoop gameplaybeelden.

Mario Strikers: Battle League verschijnt op 10 juni als een Nintendo Switch exclusive. Bekijk de trailers hieronder.