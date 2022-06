Gisteren was het zover: de release van Mario Strikers: Battle League. Het is de derde game in de Mario Strikers-serie en na vijftien jaar kunnen we in dit nieuwe deel weer een potje voetballen met Mario, Luigi en de andere bekende figuren.

Om de release van Mario Strikers: Battle League te vieren heeft Nintendo de onderstaande launch trailer uitgebracht. De game is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.