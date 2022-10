Aangezien PlayStation VR2 eraan zit te komen, zullen er games voor de hardware gemaakt moeten worden, waardoor de consument de virtual reality headset voor de PlayStation 5 wil kopen. Grote knallers zijn dus van belang.

Begin dit jaar dook er een gerucht op dat Half-Life: Alyx naar PlayStation VR2 zou komen, maar daarna werd het stil. Een nieuw gerucht laat nu weten dat de vermeende deal tussen Sony PlayStation en Valve rond is.

Volgens bronnen van The Leak zijn de onderhandelingen om Half-Life: Alyx voor PlayStation VR2 te maken al geruime tijd gaande en is er kortgeleden een deal gesloten. Sony zou nu de rechten hebben om de game in 2023 uit te geven. Het spel zal alleen geen lanceringstitel worden voor de VR-headset.