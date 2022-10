Fans van de Paper Mario franchise houden best Flynt Buckler Wakes the Sleepy Castle even in de gaten. Deze indiegame, die gemaakt is door een team van slechts twee mensen, werd een tijdje geleden aangekondigd voor de pc en Switch. Door het succes na de aankondiging komen daar nu echter ook de PS5 en Xbox bij. Vermoedelijk gaat het hier om de Xbox Series X|S, maar dit werd niet specifiek vermeld.

Het goede nieuws werd aangekondigd via een tweet, maar terwijl werd ook een oproep gelanceerd om deel te nemen aan een Kickstarter campagne voor de game. De makers hebben immers nog wat geld nodig om de game uit te brengen. De campagne gaat van start op 1 november en kan je vinden via deze link.

Bekijk hieronder een trailer.