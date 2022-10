Eerder dit jaar werd bekend dat Embracer Group eens wat anders over zou nemen dan een videogame ontwikkelaar óf publisher. Middle-earth Enterprises, het bedrijf dat gaat over de werken van J.R.R. Tolkien, werd door Embracer in zijn geheel overgenomen. Hiermee heeft Embracer dus de rechten tot de Lord of the Rings-trilogie en verhalen van The Hobbit in handen, exclusief de films.

Nu lijkt een nieuwe game omtrent Middle-earth in het verschiet te liggen, maar de CEO van Embracer denkt verder vooruit. In een interview met EDGE Magazine verklaarde Lars Wingefors dat ze met de aanschaf van Middle-earth Enterprises decennia vooruit denken. Wat hij daar precies mee bedoelt, zal de tijd leren. Wellicht dat het gebruik van de licenties niet enkel tot games beperkt zal blijven.

“We wouldn’t acquire the brand of Lord Of The Rings if we were just thinking to maximise that potential over the coming year. You need to think decades ahead. And that’s how we will continue to think about this.”