Na de lancering in Azië en Noord-Amerika, zijn vandaag andere regio’s aan de beurt voor de lancering van PlayStation Stars. Dit nieuwe loyaliteitsprogramma van Sony PlayStation laat je verschillende eenvoudige en wat meer uitdagende opdrachten voltooien. Hiervoor krijg je in ruil allerlei virtuele verzamelobjecten, die je nadien weer kunt showen via een digitale kast waar je ze in op kan slaan.

Door meer opdrachten te voltooien, kun je in level stijgen en dat komt met aanvullende perks. Je spaart namelijk ook punten bij elkaar en die kun je gebruiken voor nieuw PSN-tegoed en geselecteerde items in de PlayStation Store. Oftewel, door de uitdagingen te voltooien én aankopen te doen, bouw je een leuke verzameling punten op en die kun je inwisselen naast dat je digitale collectables bij elkaar spaart.

