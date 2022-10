De nog onaangekondigde nieuwe game van het team achter The Crew heet mogelijk ‘Motorfest’, zo laat Insider Gaming weten.

The Crew 3, dat volgens de site intern bekendstaat als Project Orlando, zal worden hernoemd naar Motorfest. Dit blijkt uit afbeeldingen die Insider Gaming heeft ontvangen van diens bronnen. De afbeeldingen zijn niet gepubliceerd, maar blijkbaar laten de afbeeldingen het Motorfest logo zien op onder andere billboards, kentekenplaten en het laadscherm.

Het is onbekend of dit betekent dat The Crew 2 nooit een direct vervolg zal krijgen, echter lijkt het er wel op dat Motorfest nog wel verbonden is aan de franchise. Het spel zal mogelijk de optie bevatten om je The Crew 2 garage te importeren, aldus Tom Henderson.

Er is nog niet zo veel om op af te gaan aangaande het nieuwe spel van ontwikkelaar Ivory Tower, maar zodra meer informatie beschikbaar is over de toekomst van The Crew, lees je dat natuurlijk terug op PlaySense.