De Xbox Elite Series 2 controller is al geruime tijd een populaire keuze onder de wat meer enthousiaste gamers en tot voor kort was de controller alleen in het zwart verkrijgbaar, hoewel er onlangs ook een goedkopere variant aan de line-up is toegevoegd, met een witte behuizing.

Daar heeft Microsoft nu nog een schepje bovenop gedaan. Het is nu namelijk mogelijk om via het Xbox Design Lab je aanstaande Elite Series 2 Controller helemaal naar smaak aan te passen. Dan kun je denken aan de kleuren van de behuizing, achterkant en nog veel meer. Het is zelfs mogelijk om een lasergegraveerd bericht toe te voegen.