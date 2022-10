Warner Bros. Games heeft samen met ontwikkelaar NetherRealm Studios een nieuwe Mortal Kombat-game aangekondigd. Het betreft Mortal Kombat: Onslaught, een game die in 2023 zal uitkomen op smartphones.

In tegenstelling tot de al bestaande Mortal Kombat mobiele game, die qua genre hetzelfde is als de consolegames, zal Onslaught een nieuw genre verkennen voor de reeks. NetherRealm omschrijft het spel als een ‘Collection RPG’. Spelers zullen zelf een team van vechters kunnen verzamelen en samenstellen. Ook laat de ontwikkelaar weten dat het spel een cinematisch verhaal zal bevatten.

De aankondiging komt niet uit het niets, want Mortal Kombat viert deze maand zijn 30ste jubileum. De franchise werd in 1992 gelanceerd en wist met al z’n games tot op heden meer dan 72 miljoen keer over de (digitale) toonbank te gaan.

“We are pushing the boundaries of Mortal Kombat to allow players to experience the franchise in new ways, while still staying true to its core visceral nature. With Mortal Kombat: Onslaught, we reimagined Mortal Kombat into a strategic team-based collection RPG with fast-paced, group melee combat that both new and existing fans can enjoy.”