Mortal Kombat mag dertig kaarsjes uitblazen en viert dat met een video die het beste (lees: meest bloederige) uit dertig jaar strijd op leven en dood samenvat in anderhalve minuut. Dertig jaar is al heel wat voor een videogame franchise, maar creatief brein Ed Boon is allerminst van plan om ermee op te houden. Hij had het volgende te zeggen in een interview met het PS Blog.

“[We haven’t] made the last one yet. I guess that’s probably the closest I can say without revealing too much.”

Boon houdt de lippen dus stevig op elkaar… al kan hij het niet laten om fans gerust te stellen met de boodschap dat Mortal Kombat nog niet van plan is om er het bijltje bij neer te gooien. In hetzelfde interview geeft de man ook aan dat hij er alles aan zal doen om de games fris te houden; Mortal Kombat zal blijven evolueren én (pijn)grenzen verleggen. We zijn benieuwd.