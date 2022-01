Mortal Kombat 11 is een uitstekende fighter, zoals we meermaals hebben aangestipt. Mocht je de game niet in bezit hebben, maar de fighter vroeg of laat toch eens willen gaan spelen, dan is nu het moment daar om de game aan te schaffen.

De titel van Warner Bros. Games en Netherrealm Studios is namelijk de nieuwe PlayStation Store deal van de week. Hierdoor is de game van € 49,99 afgeprijsd naar € 17,49, wat natuurlijk erg scherp is. De korting bedraagt immers 65%.

We hebben ook even in de Microsoft Store gekeken, maar daar is de game helaas niet in de aanbieding. Je bent voor deze deal dus aangewezen op de PlayStation versie, die cross-gen is. De game kan je dus op zowel de PS4 als de PS5 spelen.

Interesse? Dan kan je hier terecht. PSN-tegoed nodig? Klik dan even hier.