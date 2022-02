Netherrealm Studios is behoorlijk voorspelbaar. Zo brengt de studio al jaren afwisselend een Mortal Kombat en een Injustice game uit. Na de elfde telg in de bloederige vechtreeks verwachtte iedereen dus een nieuw onderonsje met DC’s machtigste superhelden… tot plots ‘uitlekte’ dat de ontwikkelaar momenteel aan Mortal Kombat 12 sleutelt.

Ed Boon, de geestelijke vader van beide reeksen, heeft zich ondertussen mysterieus uitgelaten over dit releaseschema en de nakende twaalfde Mortal Kombat game. Hij beweert dat, zodra de titel officieel aangekondigd wordt, alle puzzelstukjes op hun plaats zullen vallen. Plots zal de volgorde van uitgave helemaal logisch zijn. Best vage woorden…

Tot we ze – en dit is puur speculatie – gaan ontleden. Als we namelijk een Injustice game verwachten en een Mortal Kombat game krijgen, die tóch als een logische volgende stap aanvoelt… betekent dat dan dat er een cross-over komt? Een Mortal Kombat vs. DC Universe die beide werelden dit keer wél eer aandoet? Wij hopen het alvast.

“I can say that for 10 years, we were releasing Mortal Kombat and Injustice, Mortal Kombat and Injustice. When we broke that pattern, there was a lot of speculation of what we would be doing next.”

“I can tell you there was a reason for it. When we announce our next game, it’ll make a lot more sense. At this point, I’ll get in a lot of trouble if I say anything more.”