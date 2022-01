Er hebben al verschillende geruchten de ronde gedaan over met wat voor game NetherRealm Studios bezig is, maar de ontwikkelaar heeft zelf nog niets losgelaten. Het ziet er echter naar uit dat de studio nu wel wat aan het teasen is.

Er wordt al geruime tijd gesuggereerd dat NetherRealm bezig is met Injustice 3. Vorig jaar april kwam een ander gerucht naar buiten, namelijk dat de bekende studio een fighter met Marvel-personages aan het ontwikkelen is. NetherRealm doet nu zelf ook een duit in het zakje.

Senior production manager Jonathan Anderson had een foto online gezet en die snel weer weggehaald. Natuurlijk werd deze door oplettende mensen gekopieerd en je kunt de foto in kwestie onder dit bericht bekijken.

Op de foto is verschillende Mortal Kombat artwork te zien. Je ziet echter ook twee computerschermen. Daarop is de file ‘MK12_Mast’ te zien en een stukje van een email met de tekst: “our fans eagerly scrape the Internet”.

De foto zelf is duidelijk ‘in scene’ gezet, dus het kan haast niet anders dan dat het ook gewoon de bedoeling was dat deze opgepikt zou worden, ook al werd de foto heel snel verwijderd. Hiermee suggereert de ontwikkelaar dus zelf dat zij bezig zijn met het twaalfde deel in de Mortal Kombat-serie.