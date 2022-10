Bandai Namco bracht in juli wereldwijd een nieuwe Digimon game uit: Digimon Survive. Nu laat de uitgever weten dat het een oudere game uit de franchise ook op de Nintendo Switch zal uitgeven. Het gaat om de in 2016 uitgebrachte PlayStation Vita game Digimon World: Next Order, die later in het Westen werd uitgebracht op de PS4.

De Nintendo Switch versie van Digimon World: Next Order staat gepland voor 2023, echter betreft dit voor nu alleen nog een release in Japan. Het nieuws werd gedeeld door de Japanse insider Ryokutya2089 op diens blog, aldus Nintendo Everything. Op zijn blog laat hij ook weten dat het spel nieuwe features zal bevatten zoals een ‘Beginner’ modus en de mogelijkheid om sneller voort te bewegen.

Alhoewel de Switch versie nog niet is aangekondigd voor een Westerse release, is het waarschijnlijk dat dit op een later moment wel zal gebeuren. Sinds de release van Digimon World Story: Cyber Sleuth heeft Bandai Namco namelijk alle nieuwe Digimon-games vroeg of laat ook in het Westen uitgebracht. Benieuwd naar het spel? Check dan onze Digimon World: Next Order review van de PS4-versie