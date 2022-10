Electronic Arts bracht in 2014 The Sims 4 uit en sindsdien is de game veelvuldig van extra content voorzien. De meest recente grote ontwikkeling is dat de game free-to-play is gegaan, maar ondertussen wordt er ook aan een nieuw deel gewerkt.

Tijdens een Sims showcase heeft EA een eerste sneak peak gegeven naar wat spelers van de nieuwe The Sims mogen verwachten. Een van de belangrijkste elementen is dat spelers een nieuwe creatie tool ter beschikking krijgen.

Volgens ontwikkelaar Maxis is de nieuwe The Sims hetgeen wat je kent, maar dan voorzien van nieuwe manieren om te spelen. Het is de toekomst van de franchise die is gebouwd op de fundering die er reeds ligt.

De game is in ontwikkeling voor alle moderne platformen en mobiel. De game kent momenteel nog een codenaam: Project Rene. De game is ook nog wel even in ontwikkeling, gezien Maxis spreekt van ontwikkelupdates die de komende jaren gegeven zullen worden.