Goed nieuws voor wie graag zijn eigen leven simuleert of dat van virtuele NPC’s volledig naar de haaien helpt, maar daar vooralsnog geen geld voor over had! The Sims 4 zal vanaf 18 oktober gratis speelbaar zijn op pc, Mac én consoles. Een leuke geste, die vast voor een behoorlijk aantal extra fans zal zorgen.

Hier hoort natuurlijk wel één kanttekening bij. The Sims 4 is vanaf volgende maand weliswaar free-to-play, maar dat wil niet zeggen dat de talloze DLC-pakketten dit ook zijn. Voor de vele extra’s die reeds tegen betaling hun weg naar de game gevonden hebben zal je dus nog steeds in je portemonnee moeten duiken.

More players! More stories! More ways to chaos! ✨

The Sims 4 will be FREE to download across PC/Mac & Consoles on October 18!

More updates to follow during a special Behind The Sims Summit stream: https://t.co/89B3MDdeek pic.twitter.com/W4Gjg3xl75

— The Sims (@TheSims) September 14, 2022