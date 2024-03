We kunnen zo tientallen games opnoemen met een goed, doordacht verhaal waarvan we graag een verfilming zouden willen zien. The Sims is niet bepaald een titel die bij ons dan te binnen schiet. In The Sims maak je als het ware jouw eigen verhaal met jouw Sims, maar schijnbaar zag productiemaatschappij LuckyChap er wel wat in.

LuckyChap is een productiemaatschappij waar Margot Robbie een leidende rol heeft. LuckyChap was tevens medeverantwoordelijk voor de Barbie-film van afgelopen jaar, wat een gigantisch succes was. Ze weten dus wel hoe ze films aan de man moeten brengen.

Verdere details over de The Sims-film zijn er nog niet, maar als wij een gok moeten doen verwachten we een plot wat gelijkenissen zal hebben met films zoals Free Guy en Gamer.