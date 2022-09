Er zijn al verschillende sales actief in de PlayStation Store. Zo kun je meer dan 1.000 games voordelig scoren via de indies sale. Ook zijn verschillende games in de Assassin’s Creed franchise momenteel afgeprijsd en Sony doet er nog een schepje bovenop.

In het kader van weekenddeals is het voor spelers van De Sims opletten geblazen, want vrijwel elke uitbreiding die voor The Sims 4 beschikbaar is, is nu met korting verkrijgbaar. De korting kan hierbij oplopen tot maar liefst 50%.

Alle deals hieronder op een rijtje en voor het overzicht in de PlayStation Store kan je hier terecht.

Het De Sims 4 Landelijk Leven Expansion Pack – Van €39,99 voor €19,99

De Sims 4 Honden en Katten & Mijn Eerste Huisdier – Van €39,99 voor €19,99

De Sims 4 Jaargetijden – Van €39,99 voor €19,99

De Sims 4 Eiland Leven – Van €39,99 voor €19,99

De Sims 4 Stedelijk Leven – Van €39,99 voor €19,99

De Sims 4 Aan het Werk – Van €39,99 voor €17,99

De Sims 4 Studentenleven – Van €39,99 voor €19,99

De Sims 4 Word Beroemd – Van €39,99 voor €17,99

De Sims 4 Mijn Bruiloft Game Pack – Van €19,99 voor €15,99

De Sims 4 Interieurdesigner Game Pack – Van €19,99 voor €13,99

De Sims 4 Sneeuwpret Expansion Pack – Van €39,99 voor €19,99

De Sims 4 Ecologisch Leven – Van €39,99 voor €19,99

De Sims 4 Vampieren – Van €19,99 voor €13,99

De Sims 4 Magisch Rijk – Van €19,99 voor €13,99

De Sims 4 Beleef het Samen – Van €39,99 voor €17,99

De Sims 4 Ouderschap – Van €19,99 voor €13,99

De Sims 4 Wellnessdag Game Pack – Van €19,99 voor €13,99

De Sims 4 Uit Eten – Van €19,99 voor €13,99

De Sims 4 StrangerVille – Van €19,99 voor €12,99

De Sims 4 In de Natuur – Van €19,99 voor €12,99

De Sims 4 Paranormaal Accessoirespakket – Van

De Sims 4 Wasgoed Accessoires – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Klein Wonen Accessoirespakket – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Jungle Avonturen – Van €19,99 voor €12,99

De Sims 4 Star Wars™: Journey to Batuu Game Pack – Van €19,99 voor €12,99

De Sims 4 Mijn Eerste Huisdier Accessoires – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Peuter Accessoires – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Uitgebreid Breien Accessoirespakket – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Vintage Glamour Accessoires – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Moschino Accessoirespakket – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Perfecte Patio Accessoirespakket – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Kinderkamer Accessoires – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Achtertuin Accessoires – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Coole Keukenaccessoires – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Filmavond Accessoires – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Bowlingavond Accessoires – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Fitness Accessoires – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Romantische Tuinaccessoires – Van €9,99 voor €6,99

De Sims 4 Luxe Feestaccessoires – Van €9,99 voor €6,49

De Sims 4 Griezelige Accessoires – Van €9,99 voor €6,49

Voor PlayStation Store tegoed kan je hier terecht. Belgische bezoekers klikken hier.