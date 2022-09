Veel Assassin’s Creed fans kijken ongetwijfeld uit naar dit weekend, want dan zal Ubisoft het nieuwe deel in deze historische franchise presenteren. Na een aantal leaks onthulde Ubisoft vrij recent de titel al en de volgende Assassin’s Creed gaat met de subtitel Mirage door het leven. Nu Ubisoft Forward steeds dichterbij komt, is het ook een goed moment om de oude delen nog eens aan te prijzen.

Met het oog op dit weekend zijn daarom veel recent uitgebrachte Assassin’s Creed-titels als PlayStation Store deal van de week scherper geprijsd. Het gaat hier om Origins, Odyssey en Valhalla. Ook de Season Passes van de drie games zijn in de aanbieding. Hieronder kan je de deals in kwestie bekijken. Mocht je gebruik willen maken van één van deze deals, dan kan je via de links direct naar de PlayStation Store toe.

Heb je nog PSN-tegoed nodig voor je toekomstige Assassin’s Creed avonturen? Daarvoor kan je hier terecht.