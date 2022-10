De Silent Hill showcase van vanavond markeert officieel de terugkeer van de horrorfranchise. Zo wordt er gewerkt aan een Silent Hill 2 remake en ook Silent Hill: Townfall werd aangekondigd. Daarnaast is Silent Hill Ascension in ontwikkeling, maar wat het precies gaat worden is nog wat onduidelijk.

De showcase werd afgesloten met een trailer van Silent Hill f, een nieuwe game in de franchise. Het ziet er naar uit dat dit naast de andere games een volwaardig nieuw deel betreft. De game is in ontwikkeling bij het Taiwanese Neoboards Entertainment. Deze studio is bekend van onder andere Resident Evil Resistance.

Mocht je de showcase niet gezien hebben, dan hebben we hieronder nog de trailer van Silent Hill: Ascension voor je. De website van die game is ook al live en kan je hier vinden, hoewel er momenteel nog niet veel informatie te vinden valt.