Naast de Silent Hill 2 remake heeft Konami vanavond ook Silent Hill: Townfall aangekondigd. Een nieuwe game die in ontwikkeling is bij NoCode, die wordt uitgegeven door Annapurna Interactive. Vreemd genoeg is Konami voor deze game dus niet de uitgever.

Volgens creative director Jon McKellan is de nieuwe game een titel die het bronmateriaal respecteert, maar ook bepaalde dingen net wat anders zal doen. Veel meer details hebben we niet, want er is enkel een teaser trailer vrijgegeven en die kan je hieronder bekijken.