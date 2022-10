Konami onthulde vorige week meerdere games in de geliefde Silent Hill franchise en één van die games is Silent Hill Townfall, die interessant genoeg niet door Konami, maar door Annapurna Interactive uitgegeven zal worden.

Veel is er nog niet bekend over de game, behalve dat het in ontwikkeling is bij het Schotse No Code, maar fans konden het uiteraard niet laten om elke frame van de trailer te analyseren. Daaruit is de theorie gekomen dat Silent Hill Townfall mogelijk een universum deelt met het eveneens geliefde P.T.

The Leak deelt afbeeldingen over deze theorie. In de trailer zien we namelijk kortstondig een shot van een hal, natuurlijk gaan dan meteen de alarmbellen af en wordt de vergelijking met P.T. snel gemaakt.

Slechts een ode, of is hier toch meer aan de hand? Het is in ieder geval een flinterdunne aanwijzing over Silent Hill Townfall en diens mogelijk connectie met Playable Teaser. Wordt ongetwijfeld vervolgd…