Nintendo Switch-bezitters hebben de release van Resident Evil 2, 3 en 7 moeten missen, maar vorige maand werd bekendgemaakt dat deze games als Cloud-versie alsnog naar de hybride console zullen komen. Capcom heeft nu bekendgemaakt wanneer we deze games kunnen verwachten.

Resident Evil 2 Cloud zal op 11 november aangeboden worden. Je krijgt dan de game te spelen inclusief twee extra kostuums voor Leon, drie kostuums voor Claire en het wapen ‘Samurai Edge – Albert Model’. Je kan Leon en Claire er ook uit laten zien als in de originele game uit 1998. Het is tevens mogelijk om het spel te spelen met de muziek uit het origineel, zo laat Capcom weten.

Resident Evil 3 Cloud wordt op 18 november aangeboden. Deze bevat de game plus het ‘Classic Costume Pack’, die Jill en Carlos eruit laten zien zoals in het origineel. Resident Evil 7 Cloud laat iets langer op zich wachten, want deze game wordt op 16 december uitgebracht. Deze bevat de game plus de uitbreidingen: Banner Footage Vol. 1 en 2, End of Zoe en Not a Hero. Je kan de game ook spelen op de ‘Madhouse Difficulty’ en je krijgt een ‘5-coin Set’.

De releasedatum van Resident Evil 8: Village Cloud was al eerder gedeeld, deze game komt op 28 oktober naar de Nintendo Switch.