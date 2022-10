Gisterenmiddag lekte de PlayStation Plus line-up voor november al via het betrouwbare Dealabs. Sony heeft de line-up nu officieel aangekondigd en het blijkt inderdaad te kloppen. De komende maand, vanaf aanstaande dinsdag om precies te zijn, mogen we NioH 2 en Heavenly Bodies voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 verwachten.

De game voor de PlayStation 4 is LEGO Harry Potter, die overigens ook weer op de PlayStation 5 te spelen is via de backwards compatibility. Met de bevestiging van deze titels hebben we zekerheid en we mogen absoluut niet klagen. Met name NioH 2 is een regelrechte topper die zeker de moeite waard is.

De PlayStation Plus line-up van oktober is nog tot en met maandagavond beschikbaar. De huidige games zijn: Hot Wheels Unleashed (PS4/PS5), Injustice 2 (PS4) en Superhot (PS4).