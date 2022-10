Je kunt veel zeggen over Hideo Kojima, maar een gebrek aan zelfvertrouwen is absoluut niet één van die dingen. De Japanse regisseur is op dit moment druk in de weer met zijn volgende project, waarvan we nog bar weinig weten, maar in gesprek met The Guardian vertelt de grootmeester dat dit project ‘bijna een heel nieuw medium is’.

Uiteraard vertelt de regisseur niet veel meer dan dat, behalve dat zijn aankomende game een project is wat hij al ‘jaren heeft willen maken, maar waarvoor de technologie nog niet goed genoeg was’. Waarschijnlijk gaat het hier om de game die hij maakt in samenwerking met Xbox Game Studios. Daarbij zegt Kojima dat het – mocht de game succesvol zijn – niet alleen de gaming industrie, maar ook de filmindustrie ondersteboven kan gooien.

Ondertussen houdt Kojima ook op Twitter de gemoederen bezig met hints naar z’n project, waar onder meer Elle Fanning een rol in zal spelen.

‘It’s almost like a new medium, if this succeeds, it will turn things around – not just in the game industry, but in the movie industry as well.’