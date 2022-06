Er gaan al enige tijd geruchten dat Hideo Kojima en Kojima Productions samen zouden werken met Xbox Game Studios. Dit blijkt inderdaad te kloppen, want tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase kwam de legendarische ontwikkelaar even kort voorbij met een videoboodschap.

Hij kondigde aan inderdaad samen te werken met Xbox Game Studios en wel aan een project dat hij al lang wilde maken. Verdere details zijn helaas niet vrijgegeven, dus het blijft bij dit enkele nieuwtje. Wat het gaat worden, is dus afwachten.

Het ziet er overigens naar uit dat Kojima Productions meerdere projecten tegelijkertijd in de maak heeft. Recent dook immers het gerucht op dat ook Death Stranding 2 in ontwikkeling is.