Norman Reedus is vooral bekend van zijn rol als Daryl Dixon in The Walking Dead, maar hij zou aanvankelijk ook in Silent Hills een belangrijk personage spelen. Helaas werd die game geannuleerd, maar Reedus en Kojima hebben altijd contact gehouden en daar is uiteindelijk Death Stranding uit voortgekomen.

Waar Kojima Productions op dit moment mee bezig is, is niet bekend. Althans, er is officieel geen aankondiging gedaan, maar het is aannemelijk dat een vervolg op Death Stranding in ontwikkeling is. Norman Reedus heeft dit ogenschijnlijk in een interview per ongeluk bevestigd.

Reedus werd gevraagd hoe hij in een game als Death Stranding terecht is gekomen, waarop hij in het kort een omschrijving van de historie geeft. Tot slot zegt hij dat de game een enorm ding is geworden en dat het veel awards gewonnen heeft, waarna hij nogmaals stelt dat ze net aan het tweede deel begonnen zijn.

“We just started the second one. Guillermo Del Toro, who gave me my first movie, called me up and said, “Hey, there’s a guy named Hideo Kojima, he’s gonna call you, just say yes.” And I go, “What do you mean just say yes?” He goes, “Stop being an asshole, just say yes.” Then I was in San Diego and Hideo came with a big group of people, he’s from Tokyo, and he showed me what he was working on on a game called Silent Hill. I was blown away by what he was showing me, and I was like, “Yes, let’s do this.” It’s not Ms. Pacman; it’s so realistic, it’s so futuristic, it’s so complicated and beautiful, and I was completely blown away. It took me maybe two or three years to finish all the MoCap sessions and everything. It takes a lot of work. And then the game came out, and it just won all these awards, and it was a huge thing, so we just started part two of that.”

Dit is niet de eerste keer dat Reedus aangeeft dat er mogelijk een tweede deel komt. Vorig jaar liet hij optekenen dat de onderhandelingen bezig waren en later verscheen er nog een foto vanaf een set, waarop Reedus mogelijk te zien was. Nu hij nogmaals laat doorschemeren dat een vervolg in ontwikkeling is, lijkt het vooral een kwestie van tijd tot de officiële onthulling volgt.