Death Stranding ligt alweer vier jaar in de winkelrekken en ondertussen werkt geestelijk vader Hideo Kojima in het diepste geheim aan het vervolg. Fans van de Japanse regisseur weten dat zijn games altijd vol zitten met waanzinnig veel details en eigenaardigheden en Death Stranding is daarin absoluut geen uitzondering. Let op: het volgende stuk bevat endgame spoilers voor Death Stranding.

Spelers hebben namelijk recent een geheim ontdekt tijdens het laatste baasgevecht, waarin je het moet opnemen tegens Higgs. Twitter-gebruiker naven0m deelde daarop de onderstaande video en afbeeldingen. In de beelden zien we hoe – mits de speler de aanvallen van Higgs steeds blokkeert – er een hap uit het oor van Sam wordt genomen. Dit is niet zonder consequenties, want Sam zal vanaf dat moment permanent een stuk van zijn oor missen.