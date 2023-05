De standaard editie van Death Stranding is momenteel gratis te downloaden via de Epic Games Store. Het spel is gratis beschikbaar tot en met 15:00 uur ’s middags op 25 mei. Mocht je de laatste game van Hideo Kojima nog niet gespeeld hebben, is het het zeker waard om deze even te claimen, zoals je ook in onze Death Stranding review kunt lezen.

In december werd het vervolg op Death Stranding aangekondigd tijdens The Video Game Awards. Het is mogelijk dat het gratis beschikbaar stellen van de game via de Epic Games Store betekent dat we snel meer gaan zien van Death Stranding 2, mogelijk tijdens de PlayStation Showcase of een andere presentatie die plaatsvindt tijdens Summer Game Fest.