Hideo Kojima werkt momenteel hard aan zowel Death Stranding 2 als het mysterieuze OD, maar dat weerhoudt de Japanner er niet van om even terug te blikken. Death Stranding, de eerste game van Kojima Productions – zijn ‘eerste kindje’ zoals hij het noemt – heeft namelijk een nieuwe mijlpaal bereikt.

In een X-post laat hij namelijk weten dat in totaal 16 miljoen mensen Death Stranding hebben gespeeld sinds de launch vier jaar geleden. Een mooie prestatie voor de eerste game van een nieuwe studio, al zal de reputatie van Kojima hier uiteraard wel een rol in hebben gespeeld.