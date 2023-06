Death Stranding is een nieuwe franchise die niet snel zal verdwijnen. Zo werkt Hideo Kojima momenteel aan een vervolg en ook is er inmiddels een film aangekondigd. Hier is Kojima vanzelfsprekend bij betrokken, maar de mate waarop was even de vraag. Daar heeft de Japanse grootmeester nu meer duidelijkheid over gegeven.

Op Twitter heeft Kojima laten weten dat hij heel erg bij het project betrokken is. Zo overziet hij de productie, is hij verantwoordelijk als producer en ook heeft hij een hand in de look, het design en de content van de film. Het enige wat hij niet doet, is de film regisseren.

Met andere woorden: Kojima neemt veel taken voor zijn rekening om min of meer te garanderen dat de film een goede adaptie van de game is.