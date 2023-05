Aanstaande woensdag is het moment waar gamers en met name PlayStation eigenaren al tijden naar uitkijken. De eerste PlayStation Showcase in meer dan een jaar tijd. Het belooft een grote gelegenheid te worden, want Sony zal ongetwijfeld de steeds kleiner wordende lijst van aangekondigde first-party games willen uitbreiden. Dit zodat er nog meer PS5’s worden verkocht en natuurlijk omdat huidige PlayStation eigenaren dan voldaan zijn met hun investering in de console. Er zijn echter wel wat valkuilen en gevaren waar Sony voor moet hoeden, daarom is het essentieel dat ze tijdens de aankomende presentatie volop gaan knallen, maar zichzelf niet in de voet schieten.

Sony kent de laatste jaren uiterst veel succes veelal dankzij cinematische third-person actie avonturen zoals Horizon, God of War en Spider-Man. Dit soort games worden steeds groter en groter, met de daarbij gemoeide kosten die tot titanische hoogtes stijgen. Dit betekent dat één van PlayStations grootste verkoopargumenten ook steeds riskanter wordt voor het bedrijf, de games moeten immers ook immens veel gekocht worden om winstgevend te zijn. Deze kwalitatief hoogstaande ervaringen zijn een verwachting geworden van PlayStation-gamers en dus zal Sony hierop moeten blijven inzetten.

Sony is de laatste jaren op zoek naar een manier om de risico’s te spreiden door meer aanhoudende inkomensbronnen te genereren. Dit zal het bedrijf onder andere doen door meer live service games uit te brengen. We weten al van een aantal projecten zoals de The Last of Us en Horizon multiplayer games, maar naar alle waarschijnlijkheid zijn er ook nog tal onaangekondigde live service games in ontwikkeling bij Sony’s studio’s. De afkeer tegen dit soort games is echter steeds groter geworden de afgelopen jaren en het lijkt er op dat het moeilijk is om nog een stuk van de taart te kunnen pakken. De gevestigde orde, denk bijvoorbeeld aan Fortnite, Genshin Impact, FIFA en Apex Legends, heerst.

Nu is er inherent natuurlijk niets mis met een live service game, maar Sony moet wel uitkijken met hoe het deze nieuwe games laat zien aan gamers. Een slechte eerste indruk kan fataal zijn en kan het imago van Sony in no-time de grond instampen, zoals bij Microsoft en de ‘always-on DRM’ van de Xbox One het geval was. Dit is één van de grote valkuilen waar Sony naar mijn inziens voor moet waken. Mocht het bedrijf zich als vijand van de consument kenmerken dan kan dat wel eens tekenend zijn voor de komende jaren, vooral nu Microsoft mogelijk op het punt staat om een grote krachtinjectie te krijgen met de aanstaande acquisitie van Activision Blizzard.

Alhoewel er niet bijster veel uit de stal van Microsoft is gekomen de afgelopen jaren, moet het moment dat een aantal grote titels zoals Fable, Avowed en Perfect Dark bijna klaar zijn dan toch wel eindelijk komen. Deze aankondigingen zullen met de voorsprong die Sony nu heeft waarschijnlijk geen groot verschil maken in het marktaandeel, maar mits Sony zijn eigen show verpest door te veel live service games op een slechte manier in de spotlights te zetten en te weinig nieuwe blockbuster games te tonen, kan dat best wel eens voor interessante ontwikkelingen zorgen.

Sony lijkt vertrouwen te hebben in de aankomende show. Waar het bedrijf voorheen altijd het liefst wachtte totdat Xbox zijn nieuwe releases had aangekondigd en details had vrijgegeven, trapt de Japanse grootheid ditmaal de videogamezomer af. Dat getuigt dus van lef, maar ze moeten uitkijken dat de arrogantie niet gaat overheersen. Sony heeft immers een historie van overmoed in tijden dat het goed gaat. Alhoewel het dat de laatste jaren redelijk goed heeft gemanaged is er bijna niets zo veranderlijk als de videogameindustrie, en daarom moet Sony ook nu in het intermezzo groots uitpakken om zijn positie te behouden.

Wat denken jullie? Zijn er nog valkuilen of kansen die ik over het hoofd heb gezien? Zullen de komende weken het speelveld voor de aankomende vijf jaar beslissen of heeft Sony een stuk minder te verliezen dan ik voor ogen zie? Laat het ons weten in de reacties.