Horizon: Zero Dawn krijgt mogelijk een remake of remaster, zoals je eerder vandaag hebt kunnen lezen. Dat is echter niet het enige wat in ontwikkeling is omtrent deze franchise. Volgens bronnen van MP1st wordt er namelijk ook nog aan een multiplayer game gewerkt in het Horizon universum. Deze game zou in de maak zijn voor de PlayStation 5 en pc.

Veel details zijn er niet, maar de game zou als het goed is een soort coöp moeten bevatten. Daarnaast speelt customization een belangrijke rol, wat weer gebaseerd is op de verschillende stammen uit de franchise. Verdere informatie is niet bekend, dus het is maar de vraag of het klopt en indien zo, wanneer deze game aangekondigd zou worden.

Wellicht werkt Jetpack Interactive aan deze multiplayer game? Vorige week werd duidelijk dat zij bezig zijn met een live service titel in een ‘flagship’ franchise van Sony.