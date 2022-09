Sony heeft al aangegeven dat zij zich meer gaan richten op live service games. Zo werkt onder andere London Studio aan zo’n titel. Een vacature toont aan dat er ook een live service game onderweg is in een ‘flagship’ PlayStation franchise.

De desbetreffende vacature is van Jetpack Interactive, een ontwikkelaar die altijd dienst deed als team dat werd ingezet om extra hulp te bieden. Zo hebben zij meegeholpen met een aantal NBA Live-games van Electronic Arts en zij hebben een kleine rol gehad in de Steam upgrade van Dark Souls. Nu zijn ze dus voor het eerst zelfstandig bezig met een eigen spel, zo meldt Push Square.

Dat het een Triple-A live service titel betreft voor Sony is niet vreemd. Wat wel opmerkelijk is, is dat hier een bekende PlayStation franchise voor wordt gebruikt. Het is dan ook de vraag om welke serie het gaat en of het live service model hier wel bij past. Wat denk jij?